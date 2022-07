Elon Musk s’oppose à la demande de Twitter pour un procès accéléré

Elon Musk a déposé une requête s’opposant à la demande de procès accéléré de Twitter, estimant que le tribunal se devait de rejeter la « demande injustifiable » du réseau social.

Twitter a déposé il y a quelques jours dans un tribunal du Delaware une plainte contre Elon Musk pour violation du contrat de rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars, demandant au tribunal de l’État américain de contraindre le milliardaire à finaliser l’opération au prix de 54,20 dollars par action. La société avait ensuite demandé à ce que le procès débute en septembre, l’accord de rachat expirant le 25 octobre.

Le milliardaire a décidé de mettre fin à l’accord de rachat avec Twitter, accusant le groupe d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en fournissant notamment des données erronées ou incomplètes sur le nombre de faux comptes. Twitter a rejeté ces accusations. Les avocats d’Elon Musk ont demandé à ce que le procès se tienne à partir du 13 février prochain.

Elon Musk s’était engagé fin avril au rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars. L’annulation a eu lieu il y a un peu plus d’une semaine. Ses avocats assurent que le procès va nécessiter d’analyser « des montagnes de données » pour prouver, comme l’affirme Elon Musk, que la plateforme est truffée de comptes inauthentiques, de comptes automatisés et de spams, bien au-delà de la proportion des 5% indiquée par l’entreprise. Dans sa plainte, Twitter a accusé le fantasque patron « d’hypocrisie » et de « mauvaise foi ».