Deux robots-chiens jouent au foot avec le robot-chat du film Buzz L’Eclair dans les buts ! (video)

Les ingénieurs en robotique ne manquent pas d’humour : Petoi, une startup chinoise spécialisée dans la création de petits robots-chien ou robots-chats programmables et open source, a diffusé une vidéo montrant deux de leurs robots-chiens Bittle en train de jouer au foot. Sur fond de musique entrainante, les deux cabots-robots tentent d’accaparer le ballon et de marquer le plus de buts possibles sachant que les cages sont gardées par un autre robot qui n’est autre que le chat Sox du film d’animation Buzz L’Eclair ! En fait le chat est un « simple » jouet électronique monté sur une véritable unité robotisée équipée de 4 roues, d’une caméra haute définition et d’une unité centrale.



Sans surprise, les robots-chiens manquent souvent d’organisation, mais l’on remarque parfois quelques « fulgurances » avec des « tirs » parfois étonnamment cadrés. Quant au pauvre Sox, il semble psouvent totalement étranger à ce qui se passe sur le terrain, mais après tout, cette vidéo est là pour nous arracher quelques souries au milieu d’un été brûlant.

A noter que le petit chien-robot Bittle peut être commandé sur le site GoTronic au prix de 380 euros. Ceux qui sont plus intéressés par le jouet Sox peuvent le commander sur Amazon au prix de 74 euros.