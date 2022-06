Rachat de Twitter : Elon Musk évoque encore le problème des faux comptes

Elon Musk a estimé qu’il restait quelques problèmes non résolus dans son projet de rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars. Le patron de Tesla évoque notamment la question importante du nombre de faux utilisateurs sur le réseau social.

« Il reste quelques problèmes non résolus », a déclaré Elon Musk pendant le Qatar Economic Forum à Doha, où il est apparu en visioconférence, mais n’a pas souhaité trop s’étendre sur le sujet « sensible » du rachat de Twitter. Selon lui, le réseau social estime le nombre de faux comptes et de spams à moins de 5% des utilisateurs actifs quotidiens, ce que l’entrepreneur met en doute.

« Nous attendons toujours un règlement sur cette question qui est très importante », a martelé le patron de Tesla et de SpaceX, alors que Twitter a finalement accepté début juin de lui fournir les informations nécessaires sur ce sujet. La dette de Twitter et le vote favorable des actionnaires font également partie des points à résoudre, a-t-il ajouté.

Elon Musk souhaite que 80% de la population nord-américaine et la moitié du monde rejoigne le réseau social, et reconnaît qu’il ne faut donc pas que ce soit « un espace sur lequel les gens se sentent mal à l’aise ou harcelés ». C’est là qu’entre en jeu sa conception de la liberté d’expression, « différente de l’accès libre » aux contenus. « L’approche de Twitter devrait être de laisser les gens dire ce qu’ils veulent dans les limites de la loi et de limiter qui voit quoi selon les préférences des utilisateurs », a-t-il plaidé.

Si son projet de rachat aboutit, Elon Musk souhaite « piloter le produit » Twitter, comme il le fait chez Tesla et SpaceX, sans nécessairement avoir le titre de PDG.