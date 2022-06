Summer Game Fest : les frenchies ont la cote (Synergy, Flashback 2, Humankind sur consoles, A Plague Tale Requiem, etc.)

Comme toujours, les studios bérets-baguettes ont fait bonne impression lors du Summer Game Fest. Ce n’était pas l’avalanche de titres en provenance de l’hexagone, mais tout de même. Alors, et sans plus tarder, les principales annonces des studios français :

Synergy du studio Leikir c’est la rencontre de la SF, de Moebius (pour la DA) et du jeu de gestion. Dévoilé lors du PC Gaming Show, ce titre semble osciller entre des phases de gestion orientée survies (construction d’une base/cité capable de résister aux aléas extérieurs) et des séquences un peu plus tournées vers l’exploration et l’aventure. Synergy débarquera sur PC en 2023.



Flashback 2, c’est le retour d’un immense classique des années 90. Développé par le studio Lyonnais de Microids, ce jeu de plateforme-action-aventure ne semble pas si mal fichu, même s’il ne faut sans doute pas s’attendre à beaucoup plus qu’une belle madeleine de Proust un peu modernisée. A noter que Paul Cuisset, le créateur du titre original, a participé à la création de cette seconde mouture.



Le désormais célèbre jeu de stratégie Humankind du studio débarque enfin sur consoles PlayStation et Xbox ! Ce redoutable concurrent de Civilization sera disponible sur PS5, Xbox Series et dans le Game Pass le 4 novembre 2022.



On en a déjà parlé, mais il est impossible de ne pas revenir sur A Plague Tale Requiem, le jeu d’aventure-action du studio Asobo. Encore plus beau que A Plague Tale Innocence, à priori beaucoup plus vaste, et avec de nombreux nouveaux éléments de gameplay – Amica et son frère Hugo peuvent désormais se mettre plat ventre et les phases de combats rapprochées s’enrichissent de nouveaux coups – A Plage Tale Requiem sera le grand jeu AAA français de la fin de l’année 2022. Le jeu sera disponible sur PS5, Xbox Series, PC, et dans le Game Pass.



Tinykin a de gros airs de Pikmin même si sa DA adorable ne lorgne pas tout à fait vers le même univers. Ce jeu très prometteur du studio français Splashteam sera disponible le 30 août prochain sur toutes les consoles (y compris la Switch) et le PC. Une démo jouable sera disponible dès le 23 juin.