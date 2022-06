Doctor Strange in the Multiverse of Madness arrive le 22 juin sur Disney+… sauf en France

Doctor Strange in the Multiverse of Madness a maintenant une date de sortie en streaming sur Disney+, ce sera le 22 juin. Pour rappel, le film est sorti au cinéma au début du mois de mai.

Le nouveau Doctor Strange bientôt en streaming sur Disney+

Mais les Français ne doivent pas trop s’emballer. En effet, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ne sera pas disponible en France le 22 juin sur Disney+. Cela s’explique par la fameuse chronologie des médias. Cette loi bien française impose un délai entre la sortie au cinéma et la sortie en streaming quel que soit le film.

Take a trip back into the Multiverse 🌀 Marvel Studios’ #DoctorStrange in the Multiverse of Madness is streaming June 22 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/NIlYZ8ZnVq — Disney+ (@disneyplus) June 2, 2022

Il y a au moins un point positif : la loi a récemment changé. Auparavant, il fallait attendre 36 mois, soit trois ans, avant d’avoir un film sur les plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+. Maintenant, le délai est de 17 mois (15 mois pour Netflix). Cela reste donc important par rapport au reste du monde, mais disons que c’est deux fois moins qu’auparavant. Ainsi, la sortie française devrait normalement avoir lieu en octobre 2023.

Les pays comme la Belgique, la Suisse et d’autres ne sont pas concernés par cette chronologie des médias et auront donc le droit au dernier film Marvel en date le 22 juin prochain. Les Français qui veulent à tout prix le voir rapidement pourront « tricher » en utilisant un VPN et en se connectant sur des serveurs belges ou suisses avant d’accéder à Disney+. Et puis il y a les pirates français qui n’hésiteront pas à récupérer le film en VF à la même date.