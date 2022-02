Doctor Strange 2 : nouvelle bande-annonce (et teaser pour Moon Knight)

Marvel a profité du Super Bowl pour diffuser une nouvelle bande-annonce de son film Doctor Strange in the Multiverse of Madness et un nouveau teaser pour sa série Moon Knight.

Nouvelle bande-annonce pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Dans la bande-annonce, nous voyons Doctor Strange continuer à se débattre avec les conséquences des décisions qu’il a prises plus tôt, avec la menace d’un effondrement du multivers qui plane. Nous voyons des aperçus de Doctor Strange menotté, apparemment pour faire face au jugement de ses décisions, avec en point d’orgue une figure mystérieuse qui ressemble beaucoup à Patrick Stewart, alias Charles Xavier/Professeur X disant « nous devrions lui dire la vérité ». Il est également question du personnage America Chavez, un conflit entre Doctor Strange et Mordo, une version maléfique de Doctor Strange, et plus de détails sur le rôle que jouera Wanda.

Le film est réalisé par Sam Raimi, qui est notamment connu pour s’être occupé des trois premiers films Spider-Man dans les années 2000 quand Tobey Maguire incarnait l’homme-araignée. Le scénario a été écrit par Michael Waldron, le showrunner de la série Loki qui est disponible sur Disney+.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortira au cinéma le 4 mai prochain. Pour rappel, la première bande-annonce avait vu le jour en décembre, en même temps que la sortie en salles de Spider-Man : No Way Home.

Nouveau teaser pour Moon Knight

Dans le même temps, nous avons un nouveau teaser de 30 secondes pour la série Moon Knight qui aura le droit à six épisodes et arrivera dès le 30 mars sur Disney+. La première bande-annonce avait vu le jour en janvier.

Une bonne partie du teaser montre Marc Spector (Oscar Isaac) en train de perdre la tête. Il a du mal à distinguer les rêves de la réalité, a des hallucinations et est même confus lorsque quelqu’un l’appelle par son nom. Nous voyons aussi brièvement Arthur Harrow (Ethan Hawke) et un moment amusant où Marc Spector est surpris de se retrouver avec une arme à feu. C’est également l’occasion de voir Moon Knight avec son costume.