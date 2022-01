Moon Knight : première bande-annonce pour la série Marvel et la date de sortie

Marvel a mis en ligne la bande-annonce de sa prochaine série, il s’agit de Moon Knight avec Oscar Isaac dans le rôle principal. C’est aussi l’occasion d’apprendre la date de sortie : ce sera le 30 mars 2022 sur Disney+.

Moon Knight se dévoile avec une bande-annonce

Oscar Isaac joue le rôle de Marc Spector, un ancien soldat atteint d’un profond trouble dissociatif de l’identité qui se manifeste sous la forme d’individus totalement distincts. Il devient l’intermédiaire du dieu égyptien de la lune Khonshu, ce qui ne fait qu’exacerber l’anxiété de Marc face à sa maladie mentale.

Dans la bande-annonce de Moon Knight, Marc ne fait pas la différence entre sa vie normale et ses rêves. Il joue avec un Rubik’s cube, incapable de s’endormir, pour ensuite sauter du lit en panique avec son pied enchaîné à son lit — bien qu’il semble oublier que c’est lui qui s’est retenu la nuit précédente. Après avoir visité un musée sur l’Égypte ancienne, il a une vision de Khonshu et rencontre ensuite le méchant joué par Ethan Hawke, un chef de culte qui encourage Marc à embrasser les ténèbres qui sont en lui. La bande-annonce se termine avec le personnage principal enveloppé dans le costume de Moon Knight et un plan de lui en train de frapper brutalement quelqu’un sur le sol d’une salle de bain.

Moon Knight aura le droit à six épisodes au total, avec la série qui fera ses débuts le 30 mars prochain sur Disney+. À l’instar des autres séries de la plateforme de streaming, il y aura un nouvel épisode par semaine. Ce ne sera pas la seule série Marvel en 2022. Il y aura également She-Hulk, Ms. Marvel, Secret Invasion, I Am Groot et la deuxième saison de What If…?.