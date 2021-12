Doctor Strange 2 : première bande-annonce qui plonge dans le multivers

Doctor Strange 2, qui a pour titre complet Doctor Strange the Multiverse of Madness, a le droit aujourd’hui à sa première bande-annonce. La dernière intervention du magicien est dans le film Spider-Man : No Way Home, actuellement au cinéma.

La prochaine aventure de l’univers cinématographique Marvel verra Docteur Strange et Wanda Maximoff faire équipe alors que les monstres et les méchants du multivers débordent sur notre monde. Après les événements de Spider-Man : No Way Home, Loki et WandaVision, l’intégrité structurelle du multivers a pris un coup. C’est peut-être pour cela qu’une version alternative et maléfique du Docteur Strange, apparue à l’origine dans la série animée What If? sur Disney+, a traversé le temps pour semer le chaos dans la ligne temporelle principale du MCU. Un monstre à tentacules avec un œil géant, basé sur les méchants Shuma-Gorath et Gargantos, cause également des problèmes aux héros.

Outre Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen, qui reprennent leurs rôles de Docteur Strange et Wanda, les autres acteurs de retour sont Benedict Wong, Rachel McAdams et Chiwetel Ejiofor. Xochitl Gomez fera ses débuts dans le rôle de la jeune héroïne America Chavez, qui a le pouvoir de faire des trous dans différentes réalités, ce qui lui sera sûrement utile.

Doctor Strange the Multiverse of Madness sortira au cinéma le 4 mai prochain.