Pixel Watch : l’autonomie serait d’une journée et la charge plus longue que la concurrence

Des détails sont dévoilés sur l’autonomie et la charge de la Pixel Watch, à savoir la future montre connectée de Google. Le groupe a déjà dévoilé son design lors de sa conférence I/O, mais reste pour l’instant muet sur les caractéristiques techniques. Des fuites permettent toutefois d’avoir des informations.

La Pixel Watch aura une batterie avec une capacité de 300 mAh et selon 9to5Google, la montre a une autonomie d’un jour. C’est en tout cas l’estimation en interne chez Google. Quelques éléments sont toutefois manquants, comme le fait d’avoir un écran toujours allumé ou non. Ce choix peut naturellement avoir un impact sur l’autonomie.

En soi, le fait de tenir un jour complet est dans la moyenne. Les autres montres connectées proposent aussi une telle autonomie. Officiellement, Samsung parle de 40 heures pour sa Galaxy Watch 4, mais les tests montrent qu’on est plus proche d’une journée complète que presque deux jours. C’est du moins le cas avec le modèle de 40 mm, celui de 44 mm s’en sort mieux. Du côté d’Apple, l’Apple Watch a une autonomie annoncée de 18 heures. La plupart des utilisateurs constatent toutefois qu’ils arrivent à tenir plus d’une journée. Du côté de Fossil avec la Gen 6, l’autonomie annoncée est d’une journée.

Vient ensuite la charge. Apple assure qu’il faut 45 minutes pour passer de 0% à 80% et 1h15 pour passer de 0% à 100%, le tout à l’aide d’un câble USB-C et d’un adaptateur de 20 W. Chez Fossil, on annonce près d’une demi-heure pour passer de 0% à 80%. Et chez Google ? Ce sera 1h50 pour une charge complète de la Pixel Watch. C’est du moins le cas avec les modèles en test actuellement.

La Pixel Watch sortira cet automne, en même temps que les smartphones Pixel 7 et 7 Pro.