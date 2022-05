Google Pixel Watch : des détails sur l’autonomie et un modèle cellulaire

De nouveaux détails sont arrivés au sujet de la Pixel Watch, à savoir la future montre connectée de Google. Il y a eu des photos d’un prototype oublié dans un bar et voilà maintenant des informations sur la batterie et la connexion cellulaire.

La batterie de la Google Pixel Watch se dévoile

Selon 9to5Google, la Pixel Watch aura le droit à une batterie de 300 mAh. En comparaison, la Galaxy Watch 4 de Samsung a une batterie avec une capacité de 247 mAh, avec le constructeur qui promet une autonomie de 40 heures. Les tests ont cependant montré qu’on était plus proche de 24 heures (selon les usages). C’est du moins le cas avec le modèle de 40 mm. Pour sa part, le modèle de 44 mm a une batterie de 361 mAh et l’autonomie est pour le coup entre 30 et 40 heures selon les tests.

Une autre comparaison est avec la Fossil Gen 6 qui a une batterie de 300 mAh. Fossil parle d’une autonomie d’une journée complète. Après, Google peut éventuellement proposer une meilleure autonomie s’il propose des optimisations spécifiques pour sa montre.

Une information pour l’instant inconnue et qui se veut cruciale est le temps de chargement. Google proposera-t-il un temps similaire à ce que propose la concurrence ? Ou le groupe arrivera-t-il à faire mieux ? Aussi, Google prévoit trois modèles de Pixel Watch et au moins l’une d’entre elles proposerait le support de la connexion cellulaire.

La conférence I/O de Google ayant lieu ce mois-ci (11 et 12 mai), on peut imaginer que la montre fera ses débuts lors de ce rendez-vous.