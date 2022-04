Leak : un prototype de Pixel Watch récupéré dans un restaurant ! (photos)

En voilà une belle boulette, qui rappelle l’iPhone 4 d’Apple oublié dans un bar de Cupertino : un prototype de Pixel Watch de Google, le prochain modèle de montre connectée de la firme de Mountain View, a été récupéré dans un bar des Etats-Unis ! Les premières photos publiées par Android Central dévoilent une smartwatch au design « bombé » franchement classe, un design d’ailleurs conforme avec le rendu diffusé il y a quelques jours. L’interface n’est pas visible, l’écran affichant juste le G de « Google ».

Le design, le positionnement des boutons, tout ce que l’on voit sur ces images colle donc avec les leaks précédents ou les maquettes d’interface utilisateur de Wear OS 3 de Google I/O 2022. On distingue aussi un orifice sur le boitier, qui pourrait cacher le microphone ou l’altimètre.

Le capteur cardiaque (ECG) est à priori bien visible au dos du boitier et le système « maison » de connection au bracelet ainsi que le bracelet lui-même semblent avoir été conçu pour permettre un changement à la volée. Quant au port, il est sans doute destiné aux ingénieurs de Google afin de faciliter les tests et il ne sera donc pas disponible sur le modèle commercial. Enfin, une petite note se trouve en bas du boitier dans lequel a été trouvé le prototype : « Cet appareil n’a pas été autorisé comme l’exigent les règles de la Commission fédérale des communications et d’Industrie Canada, et n’a pas non plus été testé pour sa conformité aux réglementations de l’UE. »