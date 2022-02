Galaxy Watch 4 : Samsung propose 4 ans de mise à jour Wear OS

Les Galaxy Watch 4 et les modèles qui sortiront plus tard ont le droit à 4 ans de mises à jour avec Wear OS, annonce Samsung. Le constructeur est dans une période où il a décidé de s’améliorer, comme il l’a annoncé hier avec ses smartphones Galaxy S22.

4 ans de mises à jour de Wear OS pour la Galaxy Watch 4

Sur son blog, en évoquant sa nouvelle politique de mise à jour d’Android, Samsung indique que sa politique avec 4 ans de mises à jour majeures s’applique aussi aux Galaxy Watch 4 et aux futurs modèles. On notera au passage que la société fait mention de « jusqu’à quatre ans ». Doit-on comprendre que le groupe peut techniquement arrêter plus tôt s’il le souhaite ?

En soi, cette politique de mise à jour n’est pas vraiment une grande surprise, étant donné que les appareils sous Wear OS obtiennent généralement des mises à jour pendant un certain temps. Par exemple, la plupart des montres connectées qui fonctionnaient sous Android Wear 2.0 il y a quelques années ont fini par recevoir des mises à jour vers Wear OS, et certaines sont toujours prises en charge à ce jour.

Qu’en est-il de la concurrence et du suivi des mises à jour ? L’Apple Watch Series 1, qui a vu le jour en 2016, a été mise à jour pendant quatre ans. L’Apple Watch Series 2, sortie la même année, a également eu le droit à quatre ans de mises à jour. Et pour les nouveaux modèles ? Il faudra voir à l’avenir. Pour l’instant, l’Apple Watch Series 3 (qui a vu le jour en 2017) a toujours le droit aux mises à jour avec watchOS 7, tout comme les modèles plus récents.