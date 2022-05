Star Wars Jedi: Survivor, la suite de Fallen Order, est officialisée avec une sortie pour 2023

Respawn Entertainment a officiellement annoncé Star Wars Jedi: Survivor, le nouveau jeu qui se veut la suite de Fallen Order. Une première bande-annonce a été diffusée à l’occasion de la Star Wars Celebration.

Officialisation de Star Wars Jedi: Survivor

La bande-annonce de Star Wars Jedi: Survivor montre le retour de Cal Kestis, le Padawan survivant de l’Ordre 66 de Fallen Order, ainsi que le Grand Inquisiteur et ce qui semble être un mystérieux allié potentiel dans une cuve Bacta. Selon Respawn, le prochain voyage de Cal Kestis dans la galaxie Star Wars se déroulera cinq ans après les événements de Fallen Order. Cela correspond d’ailleurs à la période de la série Obi-Wan Kenobi qui a fait ses débuts hier sur Disney+. Peut-on imaginer un caméo de Cal Kestis dans l’un des épisodes ?

Cal, et son petit droïde BD-1, seront toujours poursuivis par l’Empire et feront partie des derniers Jedi. Le nouveau jeu « développera les combats dynamiques de la série de manière innovante », a déclaré Electronic Arts dans un communiqué. Aussi, Cal apprendra de nouvelles compétences et développera son lien avec la Force.

Stig Asmussen, qui est une nouvelle fois le réalisateur du jeu, explique qu’avant même de terminer Jedi: Fallen Order, « notre équipe avait une vision de la manière de poursuivre l’aventure pour Cal, BD et l’équipe dans la suite ». Pour ce nouvel épisode, « nous travaillons en étroite collaboration avec Lucasfilm Games pour faire fructifier l’héritage de Jedi: Fallen Order. Nous nous appuyons sur une technologie de pointe pour créer des combats Jedi plus dynamiques et une narration cinématique pour développer l’histoire de Cal, qui grandit et survit pendant les temps sombres ».

Une sortie en 2023 sur les nouvelles consoles

La date de sortie pour Star Wars Jedi: Survivor est 2023, il n’y a pas un jour et un mois précis pour le moment. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC. Comme nous pouvons le voir, il n’y aura pas d’édition sur PlayStation 4 et Xbox One, contrairement au premier jeu.

C’est fort dommage pour ceux qui ont les consoles de la génération précédente. Mais dans le même temps, les joueurs qui ont les nouveaux modèles savent que Respawn Entertainment pourra réellement exploiter la puissance des consoles, ce qui est un bon point.