GeForce GTX 1630 : un nouvelle carte graphique d’entrée de gamme chez Nvidia ?

Le tarif des cartes graphiques s’envole avec la pénurie de composants, d’autant que depuis quelques mois, les principaux fabricants du secteur ont le nez rivé sur les GPU les plus puissants ce qui fait forcément flamber le prix du PC gaming. VideoCardz croit savoir que Nvidia s’apprêterait, enfin, a commercialiser une carte graphique d’entrée de gamme suffisamment puissante pour faire tourner les jeux les plus récents (sans la 4K, le ray-tracing et tous les détails au max, mais on ne peut pas tout avoir).

Le fabricant américains projetterait de lancer sur le marché sa GeForce GTX 1630, qui signerait le retour de la gamme x30 après les GT730 et GT1030. Ce GPU viendrait logiquement remplacer la GTX 1050 Ti et devrait donc se positionner en dessous des 200 euros/dollars de tarif. Incidemment, la sortie de la GeForce GTX 1630 pourrait venir contrer le lancement maintes fois retardé des cartes graphiques Intel Arc et faire concurrence à l’entrée de gamme d’AMD. Autre atout intéressant en ces temps de crise climatique, la consommation devrait ne pas excéder les 75 Watts.