Android 13 bêta 2 est disponible

Google rend aujourd’hui disponible la bêta 2 d’Android 13. La disponibilité intervient juste après la conférence I/O où il y a eu de nombreuses annonces tout au long de la soirée.

Deuxième bêta pour Android 12

Google fait savoir que cette bêta 2 d’Android 2 se veut une « version incrémentale de qualité bêta ». Il faut comprendre par là qu’il ne faut pas s’attendre à beaucoup de changements par rapport à la version précédente, distribuée le 26 avril dernier.

Voici ce que Google indique aujourd’hui :

Poursuivre les tests de compatibilité, surveiller les retours des utilisateurs de la bêta d’Android. Commencer les premiers tests en ciblant Android 13. Informer les développeurs du SDK et des bibliothèques de tout problème.

La nouvelle bêta est disponible dès maintenant au téléchargement pour les Pixel 4/4 XL, 4a/4a 5G, 5, 5a, 6/6 Pro et d’autres modèles. En effet, on la retrouve aussi sur certains smartphones et tablettes d’Asus, HMD (Nokia), Lenovo, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, Vivo, Xiaomi et ZTE.

Il faut savoir qu’il y aura deux nouvelles versions (une en juin et une autre juillet) avant la version finale. Google ne communique pas encore une date de sortie précise pour cette version, mais la logique voudrait que ce soit en août ou septembre si l’on se base sur le calendrier de sortie des années précédentes.