Android 13 bêta 1 est disponible

Après deux Developer Previews, Google propose aujourd’hui la première bêta pour Android 13. Elle se veut plus stable et a l’avantage d’être facilement installable par tous les utilisateurs qui le souhaitent, là où les versions précédentes étaient surtout pour les développeurs.

Bêta 1 disponible pour Android 13

Pour les utilisateurs, les fonctionnalités les plus intéressantes sont celles qui sont déjà apparues dans les deux premières Developer Previews d’Android 13. Il s’agit de la prise en charge de l’audio Bluetooth Low Energy (LE), d’un nouveau sélecteur de photos qui vous permet de restreindre les photos auxquelles une application peut accéder, de nouvelles options de personnalisation de l’icône des applications et d’une nouvelle permission qui pourrait réduire le spam de notification.

Ironiquement, les nouvelles fonctionnalités de la bêta publique sont davantage axées sur les développeurs, comme les modifications apportées à l’autorisation d’accéder aux fichiers multimédias partagés dans le stockage local. L’autorisation sera désormais spécifique au type de média auquel l’application doit accéder — images, vidéo ou audio — plutôt que de demander simplement l’autorisation d’accéder à tous les fichiers.

La première bêta d’Android 13 est disponible dès maintenant au téléchargement pour les Pixel 4/4 XL, 4a/4a 5G, 5/5a et 6/6 Pro. Pour participer au programme et ainsi télécharger la bêta, rendez-vous sur cette page, assurez-vous d’être connecté avec votre compte Google et suivez les instructions. Une fois que votre appareil fera partie du programme, il suffira de vous rendre dans les paramètres de votre Pixel puis de rechercher les mises à jour logicielles.

Si vous êtes un aventurier et savez ce que vous faites, vous pouvez télécharger et installer manuellement la bêta d’Android 13 en récupérant le fichier sur le site de Google (images, OTA). Pour ce qui est des personnes qui ont la Developer Preview, la mise à jour vers la bêta sera prochainement proposée au téléchargement.

Pour rappel, Google organisera sa conférence I/O les 11 et 12 mai. Ce sera notamment l’occasion de présenter en détail Android 13 et pourquoi pas communiquer une potentielle date de sortie.