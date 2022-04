FIFA 22 va être offert en mai sur PlayStation

La liste des jeux offerts avec le PlayStation Plus en mai a fuité et l’un des titres n’est autre que FIFA 22. C’est une surprise de taille puisqu’il s’agit d’un jeu récent et important pour Electronic Arts.

FIFA 22 offert en mai avec le PlayStation Plus

La fuite des jeux du PlayStation Plus pour mai vient de Billbil-kun qui, chaque mois, arrive à obtenir le détail avant l’officialisation par Sony. On peut donc se douter que sa nouvelle liste est bonne, sachant que c’était à chaque fois le cas les mois précédents.

Le fait que FIFA 22 soit offert sur PS4 et PS5 est notable puisqu’il s’agit d’un jeu populaire. Aussi, ce sera le premier jeu FIFA offert dans l’histoire du PlayStation Plus. Autant dire que les joueurs qui ne l’ont pas encore vont être ravis de mettre la main dessus.

Nous apprenons par ailleurs les deux autres jeux qui seront offerts le mois prochain. Le premier sera Curse of the Dead Gods (PS4). Votre quête de richesse, d’immortalité et de pouvoir divin vous a mené aux portes de ce temple maudit. Un dédale infini, infesté de monstres et pièges mortels. Votre avidité causera votre perte. Mais la mort ne signifie pas la fin.

Et l’autre titre sera Tribes of Midgard (PS4 et PS5). Un jeu en coop proposant un mélange unique d’éléments d’action, de survie et de roguelite. Les joueurs doivent défendre leur village chaque nuit contre des hordes d’envahisseurs, des esprits meurtriers et des brutes gigantesques qui menacent de détruire la pousse d’Yggdrasil, l’arbre sacré que vous avez juré de protéger.