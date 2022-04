Fermeture du launcher Bethesda : la migration vers Steam débute le 27 avril

Bethesda a déjà annoncé la fermeture de son launcher sur PC et le groupe dévoile maintenant la date de la migration vers Steam : ce sera le 27 avril 2022. Les joueurs PC sont donc prévenus.

Cet abandon du launcher de Bethesda va être une bonne nouvelle pour les joueurs puisqu’ils pourront se focaliser sur Steam. Plus besoin d’avoir un espace séparé pour les jeux de l’éditeur, tout le monde migre vers Steam. Voici ce que Bethesda indique :

À compter [du 27 avril], les joueurs de Fallout 76 pourront toujours accéder au jeu via le lanceur Bethesda pendant un certain temps, mais vous ne pourrez plus effectuer la moindre transaction contre de l’argent réel, comme acheter des Atomes ou renouveler votre abonnement Fallout 1st.

À partir du 11 mai, vous ne pourrez plus ni vous connecter ni jouer à Fallout 76 via le lanceur Bethesda, et vous devrez mener à bien la migration de votre compte afin de poursuivre vos aventures dans les Appalaches sur Steam. Nous encourageons tous les joueurs utilisant le lanceur Bethesda à effectuer la transition dans les meilleurs délais afin d’éviter toute interruption de service lors de la désactivation des serveurs de connexion et d’authentification de Fallout 76 en mai. Ce processus ne vous demandera que quelques minutes de votre temps, et nous avons mis au point un outil qui rendra la transition aussi fluide que possible. Nous vous fournirons un lien vers l’outil de migration dès l’ouverture de cette dernière le 27 avril, et vous pourrez suivre les instructions pour commencer le processus de migration. Dans la plupart des cas, les comptes des joueurs seront disponibles sur Steam quelques minutes après l’utilisation de l’outil. En cas de forte affluence, cela peut prendre un peu plus de temps.