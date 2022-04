Netflix annonce aujourd’hui la mise en place d’un bouton « J’adore » avec deux pouces levés. Il rejoint les boutons « J’aime bien ce titre » et « Pas pour moi », déjà disponibles depuis un moment maintenant.

Un nouveau bouton « J’adore » arrive sur Netflix

Avec les boutons actuels « J’aime bien ce titre » et « Pas pour moi », vous pouvez déjà dire à Netflix ce que vous avez pensé d’une série ou d’un film. En échange, votre profil personnalisé répond mieux à vos attentes. Mais la plateforme de streaming veut aller plus loin aujourd’hui et déterminer ce que vous avez aimé et ce que vous avez adoré, de quoi bien distinguer la nuance. « Vous donner la possibilité de nous dire que vous adorez un titre nous permettra de vous offrir des recommandations encore plus proches de vos goûts », indique Netflix.

L’icône avec les deux pouces levés est ainsi un moyen d’affiner les recommandations afin d’avoir plus de films et séries correspondant à vos goûts. L’icône du simple pouce levé indique toujours à Netflix ce qui vous plaît, et le service continuera à utiliser ces informations pour vous faire des recommandations. Mais désormais, l’icône avec les deux pouces levés dira à Netflix ce que vous avez adoré, permettant ainsi d’être au plus près de vos envies.

Le nouveau bouton est disponible dès à présent pour tous les utilisateurs. En réalité, il y avait déjà eu un test il y a quelques semaines. Cela concernait certaines personnes. Aujourd’hui, tout le monde peut en profiter.