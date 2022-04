Mario Golf 64 annoncé sur Nintendo Switch, avec une date de sortie

Nintendo annonce que Mario Golf, qui a vu le jour sur Nintendo 64, va sortir sur Switch. Sa date de sortie est le 15 avril et ce sera disponible pour ceux qui ont l’offre Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Et voilà que Mario Golf 64 arrive sur Switch

Mario Golf pour la Nintendo 64 est sorti pour la première fois en 1999, a été développé par Camelot Software Planning et édité par Nintendo. La même année, Nintendo a sorti un jeu du même nom pour la Game Boy Color et a continué à enrichir la franchise Mario Golf, plus récemment avec Mario Golf : Super Rush sur Switch, qui donne une tournure loufoque et survoltée à ce sport décontracté.

Si vous voulez jouer à Mario Golf 64 dès le 15 avril, il faudra avoir l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Il coûte 39,99€/an (69,99€/an pour l’abonnement familial). Celui-ci permet de jouer en ligne, d’avoir des jeux NES, SNES et Nintendo 64, ainsi qu’avoir les sauvegardes des jeux dans le cloud.

Mario Golf, le titre qui a lancé la série, rejoint le catalogue Nintendo 64 du service Nintendo Switch Online + Pack additionnel le 15/04 ! pic.twitter.com/WMqus4IAS6 — Nintendo France (@NintendoFrance) April 7, 2022

Pour rappel, plusieurs jeux Nintendo 64 sont arrivés sur Switch au fil des mois. Les derniers en date ont été The Legend of Zelda: Majora’s Mask et F-Zero X.