F-Zero X arrive le 11 mars sur Nintendo Switch

F-Zero X, le célèbre jeu de course futuriste qui était sorti sur Nintendo 64 en 1998, va débarquer sur la Switch le 11 mars. De quoi (re)découvrir ce titre qui est considéré comme un classique du genre.

Arrivée imminente de F-Zero X sur Nintendo Switch

La disponibilité de F-Zero X sur Switch permettra donc de retrouver le jeu et cela va au-delà en réalité. En effet, Nintendo annonce qu’un mode en ligne sera disponible pour affronter ses amis ou d’autres joueurs connectés. Un tel mode n’existait pas à l’époque de Nintendo 64 pour des raisons évidentes.

Pour jouer à F-Zero X, il faudra le Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Celui-ci permet de jouer en ligne et d’avoir accès à des jeux de Nintendo 64, de Mega Drive, à Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise et aux futures mises à jour des circuits de Mario Kart 8 Deluxe.

La liste des jeux Nintendo 64 s’est agrandie au fil des mois. F-Zero X sera le 13e jeu Nintendo 64 à être ajouté. Le mois dernier, The Legend of Zelda : Majora’s Mask est sorti, tandis que les prochains titres confirmés incluent Pokémon Snap, Mario Golf et Kirby 64 : The Crystal Shards.

L’offre Nintendo Switch Online + Pack additionnel coûte 39,99€/an pour un compte ou 69,99€/mois pour huit comptes.