Zelda Majora’s Mask a maintenant une date de sortie sur Switch

Nintendo a dévoilé la date de sortie de The Legend of Zelda: Majora’s Mask sur Switch : ce sera le 25 février 2022. Ce sera la version Nintendo 64 qui sera disponible grâce au Nintendo Switch Online.

Une date de sortie pour The Legend of Zelda: Majora’s Mask

The Legend of Zelda: Majora’s Mask a fait ses débuts en 2000 sur Nintendo 64. Il y a eu plusieurs rééditions sur GameCube, la console virtuelle de la Wii et la console virtuelle de la Wii U, ainsi qu’un remake sur Nintendo 3DS. Dans le cas du Nintendo Switch Online, ce sera l’édition de base de The Legend of Zelda: Majora’s Mask, celle qui a vu le jour sur Nintendo 64 il y a 22 ans maintenant.

Visuellement parlant, Majora’s Mask est proche de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, qui avait vu le jour deux ans auparavant sur Nintendo 64. Mais l’ambiance du jeu est beaucoup plus sombre et la mécanique change puisque qu’il y a un cycle temporel de trois jours se répétant sans cesse, tout comme une utilisation de masques permettant à Link de se transformer. Il y a le masque Goron, Zora et Peste Mojo. Il existe également d’autres marques qui peuvent améliorer les performances du héros, Link. Par exemple, le masque du lapin permet à Link de courir plus vite.

Ceux qui voudront jouer à The Legend of Zelda: Majora’s Mask le 25 février prochain devront avoir l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Il coûte 39,99€/an (69,99€/an pour l’abonnement familial). Celui-ci permet de jouer en ligne, d’avoir des jeux NES, SNES et Nintendo 64, ainsi qu’avoir les sauvegardes des jeux dans le cloud.