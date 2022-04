Facebook n’organisera pas sa conférence F8 en 2022

Facebook organise chaque année une conférence F8 pour présenter plusieurs nouveautés, mais il n’y aura pas une édition pour 2022. Meta, la maison-mère du réseau social, préfère se focaliser sur d’autres aspects, dont le métavers.

Il n’y a pas eu la conférence F8 en 2020 et en 2021 à cause du Covid-19 et des restrictions en lien avec la pandémie. Le dernier rendez-vous remonte donc à 2019. C’est l’occasion de rappeler qu’il y a également eu des années où il n’y a pas eu de conférence, dont en 2009, 2012 et 2013 (pour diverses raisons).

En 2022, l’absence de la conférence F8 n’est pas en lien avec le Covid-19. « Comme les années précédentes, nous faisons une brève pause dans la programmation et nous n’organiserons pas le F8 en 2022 pendant que nous nous préparons à de nouvelles initiatives qui sont toutes conçues pour le prochain chapitre d’Internet, et le prochain chapitre de notre entreprise aussi : créer le métavers », indique Facebook. « Nous sommes impatients de vous rencontrer lors de nos autres événements pour développeurs tout au long de l’année, y compris notre événement inaugural de messagerie d’entreprise, Conversations, le 19 mai (…) Nous sommes également impatients de vous rencontrer lors de Connect, plus tard dans l’année, où nous vous ferons part des dernières nouveautés concernant nos offres de plateformes en réalité virtuelle, en réalité augmentée et le métavers », ajoute Facebook.

À l’inverse du F8, d’autres grosses conférences vont bien avoir lieu cette année. Par exemple, Google a déjà annoncé son I/O qui aura lieu les 11 et 12 mai. Chez Apple, il y aura la WWDC du 6 au 10 juin. Que ce soit chez Apple ou Google, l’évènement sera à suivre en ligne. Citons par ailleurs l’IFA 2022 qui se tiendra en septembre, et pour le coup ce sera en présentiel.