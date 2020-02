Facebook annule sa conférence annuelle F8 à cause du coronavirus

Facebook organise chaque année une conférence qui a pour nom F8. Elle est tournée vers les développeurs, mais le grand public est aussi concerné puisque certaines nouveautés sont dévoilées à cette occasion. Il se trouve que l’édition 2020 n’aura pas lieu à cause du coronavirus.

« Le F8 est un événement incroyablement important pour Facebook et c’est l’une de nos façons préférées de célébrer chacun d’entre vous venant du monde entier. Mais nous devons donner la priorité à la santé et à la sécurité de nos partenaires développeurs, de nos employés et de tous ceux qui aident à mettre en place le F8 », indique Facebook aux développeurs ce soir. Le réseau social dit avoir réfléchi à d’autres méthodes pour organiser des rencontres, « mais il est important pour nous d’organiser un événement inclusif et il n’a pas semblé juste d’avoir le F8 sans la présence de nos développeurs internationaux ».

L’édition 2020 du F8 était programmée du 5 au 6 mai. Que va-t-on avoir à la place ? Facebook dit qu’il va proposer des présentations avec des vidéos et va organiser des rendez-vous locaux. Davantage de détails seront partagés au fil des prochaines semaines.

Les développeurs qui veulent justement en savoir plus sont invités à s’inscrire sur cette page pour recevoir des informations par e-mail de la part de Facebook directement.