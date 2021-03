F8 Refresh : la conf développeur de Facebook se tiendra en ligne sur un seul jour, et sans Zuckerberg

C’était attendu mais le coup est tout de même rude. La prochaine conférence développeur de Facebook, la bien nommée F8 Refresh, se tiendra en ligne et sur une seule journée le 2 juin prochain. Histoire de parfaire cette impression d’une keynote au minima du minima, TechCrunch annonce que le CEO Mark Zuckerberg ne sera pas présent lors de l’évènement. C’est le VP Konstantinos Papamiltiadis qui assurera le discours d’ouverture.

Facebook n’a pas encore livré le contenu des démos et ateliers qui seront présentés lors de cette journée du 2 juin, mais le géant américain promet de mettre en avant les derniers outils mis en place pour les développeurs, et de revenir aux « racines ». Est-ce à dire qu’il sera surtout question des logiciels et produits déjà en place dans l’écosystème de Facebook (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Oculus) ? A priori donc, il ne faudra pas trop s’attendre à des nouveautés…