Bisounours-land : Disney+ censure des séquences violentes de la série Falcon et le Soldat de l’Hiver

Vous trouviez que les contenus Disney/Marvel étaient déjà trop aseptisés face à la noirceur assumée des productions DC ? L’édulcoration des films et séries de « la Maison des idées » – pas de baisers ou de tensions sexuelles, pas de sang ou presque, dialogues du niveau d’un adolescent, personnages caricaturaux – touche désormais aussi les films ou séries qui sont DEJA disponibles sur la plateforme.

Ainsi, un fil Reddit nous apprend que certaines séquences de la série Falcon et le Soldat de l’Hiver ont été retouchées de façon à enlever toute trace de sang restante et d’atténuer toujours plus la violence visible. Deux séquences au moins ont été modifiées. Dans l’une, le personnage décédé n’a plus les yeux ouverts, et il n’y a plus une seule goutte de sang visible tandis que dans l’autre séquence le tuyau sensé transpercer l’ennemi ne fait plus que rebondir sur lui !

Ces coups de palettes graphiques ne changent peut-être pas le fond de l’histoire, mais continuent d’aseptiser jusqu’à l’absurde des contenus qui ne brillent déjà pas beaucoup par leur prise de risque. Cette auto-censure débilitante est d’autant plus incompréhensible que l’app Disney+ dispose d’un système de contrôle parental intégré. S’il s’agit in fine de rendre tous les programmes Marvel visibles par les 5 ans et plus, on n’a sans doute pas fini d’assister à ce genre de petites manoeuvres en coulisse.