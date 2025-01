Alien : Earth : un teaser angoissant pour la série Disney+

Préquel du chef d’œuvre Alien : le 8ème Passager de Ridley Scott, la série Alien : Earth dirigée par Noah Hawley se dévoile enfin sous la forme d’un teaser aussi court qu’efficace. On peut y voir un vaisseau spatial fonçant vers la Terre avec à son bord un ou plusieurs Facehuggers et xénomorphes. En fond, on entend les cris de ce qui reste de l’équipage ainsi que la voix robotique de l’assistant vocal du vaisseau sonnant l’alarme. C’est angoissant à souhait, et l’on espère que l’ensemble de la série saura garder cette atmosphère d’urgence. Produite pour la chaine FX aux et distribué par Disney+ (via Hulu) en France, la série Alien : Earth affiche aussi un casting solide avec notamment Sydney Chandler, Alex Lawther et Timothy Olyphant (impérial dans les séries Damages et Deadwood).



Outre ce premier teaser, Disney nous livre la première affiche de la série, avec un texte qui rappelle évidemment l’accroche du premier film, « Nous sommes plus en sécurité dans l’espace » faisant écho à « Dans l’espace personne ne vous entendra crier » du 8ème Passager. Reste à voir comment les showrunners parviendront à expliquer que les Aliens soient arrivés sur Terre avant que l’équipage du Nostromo n’en fasse la découverte ultérieure. Alien : Earth sera disponible sur Disney+ dans le courant de l’été 2025.