PlayStation Spartacus : Sony annoncerait son concurrent du Xbox Game Pass dans quelques jours

La semaine prochaine marquerait la présentation par Sony de son concurrent du Xbox Game Pass pour les joueurs PlayStation, selon les informations de Bloomberg. Le nom de code du service est Spartacus.

La réponse de Sony au Xbox Game Pass arrive bientôt

Le Xbox Game Pass est un équivalent du « Netflix du jeu vidéo », avec l’accès à plein de jeux contre un abonnement mensuel (9,99€/mois). Il y a des ajouts (et des retraits) chaque mois, et les joueurs bénéficient surtout des jeux des Xbox Studios le même jour que leur sortie. Cela inclut plusieurs gros titres, comme Halo Infinite pour ne citer que lui.

Sony veut donc rivaliser et proposer son équivalent du Xbox Game Pass, mais pour les joueurs PlayStation. Il y aurait trois formules. La première coûterait 10$/mois serait plus ou moins un équivalent de l’abonnement PlayStation Plus qui existe aujourd’hui. Celui-ci permet de jouer en ligne avec ses amis et d’autres joueurs, tout comme il permet d’avoir des jeux offerts chaque mois, des promotions sur le PlayStation Store et les sauvegardes de jeux dans le cloud. Il y aurait ensuite une offre à 13$/mois qui donnerait accès à de nombreux jeux PlayStation, dont certains déjà disponibles à ce jour avec le PlayStation Now. Enfin, une offre à 16$/mois ajouterait d’anciens jeux (PlayStation 1, 2, 3 et PSP), la possibilité de jouer en streaming et des démos de jeux.

Comme dit précédemment, l’offre de Microsoft a l’avantage de proposer plusieurs gros jeux dès leur sortie. Ce ne serait pas la même chose chez Sony. Des jeux exclusifs, comme le prochain God of War, ne seraient disponibles dès le premier jour. Il faudrait toujours les acheter à l’unité ou attendre un moment avant de les avoir sur Spartacus.