PlayStation Spartacus : les prix du concurrent du Xbox Game Pass se dévoilent

Spartacus, le nom de code du futur service de PlayStation pour concurrencer le Xbox Game Pass, se dévoile un peu plus aujourd’hui, notamment les prix. Selon le journaliste Jeff Grubb de VentureBeat, il y aura trois tarifs.

Trois prix pour le PlayStation Spartacus

Avec l’offre Essential à 10$/mois, Spartacus serait plus ou moins un équivalent de l’abonnement PlayStation Plus qui existe aujourd’hui. Celui-ci permet de jouer en ligne avec ses amis et d’autres joueurs, tout comme il permet d’avoir des jeux offerts chaque mois, des promotions sur le PlayStation Store et les sauvegardes de jeux dans le cloud.

Viendrait ensuite l’offre Extra qui coûterait 13$/mois et permettrait en plus de télécharger un catalogue de jeux PlayStation comprenant entre 250 et 300 titres, dont certains déjà disponibles à ce jour avec le PlayStation Now. Enfin, la crème de la crème serait l’offre Premium à 16$/mois qui ajouterait d’anciens jeux, la possibilité de jouer en streaming et des démos de jeux. Pour ce qui est des « anciens jeux », il serait question des titres qui étaient disponibles sur PlayStation 1, 2, 3 et PSP.

« Quelque chose va probablement se passer d’ici la fin du mois et je ne pense pas que cela signifie nécessairement un lancement public, mais plutôt une étape interne pour déterminer où le service doit être », explique le journaliste. Pour sa part, Sony n’a toujours rien communiqué publiquement sur PlayStation Spartacus et son envie de rivaliser avec le Xbox Game Pass.

En parlant du Xbox Game Pass, il existe une formule à 9,99€/mois et une autre à 12,99€/mois. Celle-ci ajoute la possibilité de jouer en streaming, ainsi que le Xbox Live Gold. D’un point de vue tarifaire, PlayStation et Xbox seraient donc proches.