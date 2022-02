Les jeux offerts avec le PlayStation Plus en mars 2022 fuitent

Sony offrira des jeux PS4 et PS5 en mars 2022 pour tous ceux qui ont le PlayStation Plus, et la liste vient justement de fuiter. L’annonce officielle devrait intervenir dans quelques jours.

Une fuite des jeux PlayStation Plus pour mars 2022

La fuite des jeux offerts avec le PlayStation Plus en mars 2022 vient de billbil-kun sur Dealabs. Il arrive régulièrement à savoir que ce que les éditeurs vont offrir. Il dévoile aujourd’hui ce que les joueurs PS4 et PS5 auront le mois prochain.

Le premier jeu est Ghostrunner (PS5). C’est un slasher FPP hardcore rempli d’action ultra-rapide, situé dans une mégastructure sinistre et cyberpunk. Grimpez la Tour du Dharma, le dernier refuge de l’humanité, après un cataclysme mondial. Partez d’en bas pour aller en haut, affrontez le Maître des clés tyrannique et prenez votre revanche.

Le deuxième jeu est Ark Survival Evolved (PS4). Échoué nu, frigorifié et affamé sur une ile mystérieuse, vous devez chasser, récolter, confectionner de l’équipement, faire pousser des cultures et construire un abri pour survivre.

En tant que troisième titre, on retrouve Ghost of Tsushima Legends (PS5/PS4). C’est une expérience multijoueur en coop et en ligne inspirée par la mythologie japonaise. Choisissez une des quatre classes proposées (samouraï, chasseur, ronin, ou assassin) et jouez avec vos amis ou via le matchmaking en ligne dans une série de missions à deux joueurs basées sur l’histoire, dans des missions de survie à quatre joueurs ou dans le nouveau mode Rivaux.

Enfin, le quatrième titre est Team Sonic Racing (PS4). Le jeu combine les meilleurs éléments des jeux d’arcade avec un style de courses trépidantes et compétitives. Le titre peut rappeler Mario Kart.

Les quatre jeux offerts avec le PlayStation Plus seront à réclamer dès le 1er mars jusqu’au 5 avril.