Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en mars 2022

Microsoft a dévoilé la liste des jeux qui vont débarquer dans le Xbox Game Pass en mars 2022. Il est question de huit titres. Dans le même temps, trois jeux existants vont quitter le catalogue.

Les jeux du Xbox Game Pass en mars 2022

Les nouveautés jeux à débarquer dans le Xbox Game Pass en mars sont :

Shredders (cloud, PC et console) — 17 mars : Foncez dans l’événement de snowboard de l’année pour faire les figures les plus époustouflantes qui soient et espérer décrocher une invitation à un tournoi exclusif.

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre (cloud, PC et console) — 17 mars : Vivez une aventure remplie d’humour, de surprises et de rencontres inattendues dans l’univers heroic fantasy du Donjon de Naheulbeuk.

Tainted Grail: Conquest (console) — 22 mars : Explorez des cartes en évolution perpétuelle, combattez des ennemis mortels et découvrez le sort de l’île maudite d’Avalon dans ce mélange unique entre roguelike, jeu de cartes et RPG.

Zero Escape: The Nonary Games (cloud, PC et console) — 22 mars : Plusieurs étrangers sont kidnappés pour participer de force à jeu diabolique et mortel. À qui ferez-vous confiance ? La tension grimpe alors que la situation devient inextricable.

Norco (PC) — 24 mars : Votre frère Blake a disparu suite au décès de votre mère. Pour espérer le retrouver, vous allez devoir suivre une androïde de sécurité en fuite dans les raffineries, galeries commerciales et canaux d’évacuation des faubourgs de la Nouvelle-Orléans.

F1 2021 (console) — 24 mars : Le jeu officiel du 2021 FIA Formula One World Championship. Les circuits, voitures et pilotes sont mis à jour comme chaque année, et il est possible d’affronter d’autres joueurs dans des courses en ligne classées.

Crusader Kings III (console) — 29 mars : Votre héritage vous attend. Choisissez une maison noble et guidez votre dynastie vers la grandeur sur des générations, dans un Moyen Âge épique.

Weird West (cloud, PC et console) — 31 mars : Découvrez un univers sombre et alternatif qui s’approprie le mythe du Far West, où les hommes de loi et les As de la gâchette croisent quotidiennement des créatures fantastiques.

Quelques jeux quittent le catalogue

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass en mars sont Madden NFL 20, Narita Boy et Shadow Warrior 2. Microsoft évoque aussi le départ de Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, Bastion des Ombres & Renégats, mais ce sera pour le 11 avril.