YouTube bloque les médias financés par l’État russe dans le monde entier

YouTube annonce le blocage des différents médias financés par l’État russe, et ce dans le monde entier. La plateforme de vidéos appartenant à Google avait déjà bloqué les médias RT et Sputnik en Europe.

« Nos directives communautaires interdisent les contenus niant, minimisant ou banalisant des événements violents bien documentés. Nous supprimons actuellement le contenu relatif à l’invasion de la Russie en Ukraine qui enfreint cette politique », indique YouTube dans une série de tweets. « Dans le même ordre d’idées, nous bloquons désormais l’accès aux chaînes YouTube associées aux médias financés par l’État russe dans le monde entier, allant ainsi au-delà de l’Europe. Ce changement est effectif immédiatement et nous prévoyons que nos systèmes prendront du temps pour se mettre en place », ajoute la plateforme.

2/ In line with that, we are also now blocking access to YouTube channels associated with Russian state-funded media globally, expanding from across Europe. This change is effective immediately, and we expect our systems to take time to ramp up.

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) March 11, 2022