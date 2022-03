Anti-trust : Google et Meta sous le coup d’une enquête de l’Europe autour de la publicité en ligne

Cela devient une triste habitude : la Commission européenne vient d’ouvrir une enquête anti-trust à l’encontre de Google et de Meta concernant une possible entente anti-trust sur la publicité en ligne. Cette entente commerciale entre les deux géants du secteur de la publicité en ligne contreviendrait à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Pour Margrethe Vestager, la vice-présidente de la Commission européenne, l’accord « Jedi Blue » signé en 2018 entre Google et Meta permet « d’affaiblir et d’exclure du marché de l’affichage de publicités sur les sites et applications des éditeurs » tout service concurrent à la plateforme d’enchère de Google (enchères d’espaces publicitaires display en ligne). La Commission européenne estime que l’accord entre les deux géants américains augmente donc les risques de derives antitrust sur un marché publicitaire déjà très concentré. Google et Meta ont rapidement réagi à l’annonce de cette enquête anti trust, et affirment bien sûr favoriser, et non réduire, la concurrence sur le marché de la publicité.

On notera enfin que cet accord Meta/Google sur la publicité en ligne est aussi dans le viseur de la justice américaine et du régulateur britannique, le CMA (Competition and Markets Authority).