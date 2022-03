Sony (PlayStation) et Nintendo suspendent leurs expéditions vers la Russie

Sony et Nintendo annoncent chacun de leur côté suspendre les expéditions de PlayStation et de Switch en Russie, ainsi que les jeux. Cela fait suite à la guerre en Ukraine et à l’invasion russe.

Une pause pour Sony et Nintendo en Russie

« Sony Interactive Entertainment (SIE) rejoint la communauté mondiale dans son appel à la paix en Ukraine », indique le groupe sur Twitter. « Nous avons suspendu toutes les expéditions de jeux et de consoles, le lancement de Gran Turismo 7 et les opérations du PlayStation Store en Russie », a-t-il ajouté. Sony en profite pour rappeler son don de 2 millions de dollars au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et à l’organisation Save the Children pour soutenir les victimes de cette guerre en Ukraine.

Nintendo suspend lui aussi ses expéditions vers la Russie, a déclaré un porte-parole auprès de Bloomberg. Cette décision est due à deux raisons : le fait que l’eShop est indisponible en Russie depuis le 4 mars à cause de la suspension des transactions en roubles par le prestataire de services de paiement de Nintendo et des « perturbations logistiques ». Nintendo n’en dit pas plus sur ce point.

Des entreprises mondiales comme McDonald’s, Coca-Cola, IKEA, Adidas ou Chanel ont annoncé le gel provisoire de leurs activités en Russie. Microsoft, qui s’occupe notamment de la Xbox, avait lui-même déclaré la semaine dernière qu’il suspendait les « nouvelles ventes » de ses produits et services dans le pays.

D’autres entreprises technologiques ont fait un choix similaire. Apple, par exemple, a cessé de vendre les iPhone et ses autres produits en Russie. Du côté de YouTube, Facebook et Twitter, il est question de bloquer les publications de médias d’État russes.