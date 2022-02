L’échec de Battlefield 2042 est lié à Halo Infinite et au Covid-19 selon EA

Battlefield 2042 est un échec, à tel point qu’Electronic Arts a récemment reconnu que le jeu n’avait pas répondu à ses attentes. Aujourd’hui, le groupe estime que c’est lié à Halo Infinite et au Covid-19.

Les raisons de l’échec de Battlefield 2042 selon EA

Des cadres d’Electronic Arts ont récemment organisé une réunion pour parler du jeu. Selon Xfire, Laura Miele, la directrice des studios d’Electronic Arts, a déclaré que le jeu « n’a pas répondu aux attentes de nos joueurs, et a aussi clairement manqué à nos propres attentes ». Identifiant les raisons de l’échec du jeu, Laura Miele a attribué une partie de la faute aux énormes ambitions du projet, combinées au Covid-19 qui a créé des variables inattendues dans le processus de développement.

Elle a ajouté qu’il y a beaucoup de remarques de joueurs évoquant les bugs et le fait que le jeu donne une impression de ne pas être terminé. Mais dans le même temps, elle assure qu’Electronic Arts a reçu un nombre important de réactions positives de certains joueurs. Après le lancement Battlefield 2042 et le déploiement de la première mise à jour corrective, « le jeu était stable » et « l’accueil critique précoce était bon », selon la responsable.

Halo Infinite n’a pas aidé

Un autre élément pointé du doigt est la sortie du jeu Halo Infinite sur Xbox et PC. Selon Laura Miele, il y a eu des comparaisons entre les deux jeux qui ne jouaient pas en la faveur de Battlefield 2042. Halo Infinite était perçu comme un titre beaucoup plus abouti, selon ses dires.

D’autre part, Laura Miele a reconnu qu’Electronic Arts a toujours eu des problèmes de bugs avec les jeux de DICE au lancement, mais a déclaré que le nombre de bugs pour Battlefield 2042 se situait dans la fourchette attendue par EA par rapport aux autres lancements. La société pensait donc que les problèmes seraient gérables. Cependant, elle pense que les attentes des joueurs ont changé en ce qui concerne les jeux de ce type, et que le modèle précédent consistant à sortir le jeu puis à le corriger plus tard n’est plus valable.

Récemment, une pétition a vu le jour. Des joueurs réclament le remboursement de Battlefield 2042. Cette pétition recense aujourd’hui plus de 200 000 signatures.