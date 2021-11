Halo Infinite : le multijoueur gratuit est maintenant disponible

Surprise pour Halo Infinite avec le mode multijoueur gratuit qui est disponible dès maintenant, alors qu’il était annoncé pour le 8 décembre. 343 Industries, le studio qui s’occupe du jeu, a décidé de proposer aujourd’hui la sortie afin de coïncider avec les 20 ans de la Xbox.

Disponibilité du multijouer pour Halo Infinite

Le mode multijoueur de Halo Infinite est techniquement en bêta pour quelques semaines, indique 343 Industries sur Twitter, mais la première saison, Heroes of Reach, commence aujourd’hui. Toute votre progression sera reportée sur le jeu complet à sa sortie en décembre. La première saison se terminera en mai 2022.

La sortie aujourd’hui est accompagnée de 11 cartes réparties entre l’arène (jusqu’à 8 joueurs) et la bataille en grande équipe (jusqu’à 24 joueurs). Un large éventail de modes de jeu est également inclus, comme Slayer, capturer le drapeau, Oddball, et bien plus encore. Les modes d’entraînement de l’intelligence artificielle et les didacticiels de l’Académie sont également disponibles. Comme il s’agit d’une version bêta, il faut s’attendre à quelques bugs.

Sur PC, le mode multijoueur de Halo Infinite est disponible sur le Microsoft Store et sur Steam, tandis que les joueurs Xbox peuvent simplement utiliser l’application Store.