La Xbox a 20 ans : de Halo au GamePass, un parcours semé d’embûches

20 ans, le début de l’âge de raison dit-on, mais pour la Xbox, cette date anniversaire a bien failli tourner à la catastrophe. L’an dernier se terminait en effet la « old gen », une génération de machines qui a été un véritable chemin de croix pour la firme de Redmond. Moins de 50 millions de Xbox One écoulées (contre près de 80 millions de Xbox 360 malgré l‘epic fail du Rod), un catalogue d’exclusivités totalement anémique, une communication évasive, et surtout une impression que Xbox ne maitrisait plus du tout son sujet, y compris sur ses terres américaines.

Nous sommes le 15 novembre 2021, 20 ans donc jour pour jour après le lancement de la toute première Xbox accompagnée du faramineux Halo Combat Evolved, et cette fois, Xbox a de bonnes raisons de sortir les coupes de champagne et les gâteaux à la crème : le GamePass cartonne (même si on ne sait pas vraiment dans quelles proportions), xCloud est fonctionnel sur mobile (y compris sur iOS), et les productions des Microsoft Studios relèvent enfin la tête (Microsoft Flight Simulator, The Psychonauts 2 et Forza Horizon 2 tutoient les 90% de Metaranking). Ah, et même Sea of Thieves est enfin devenu un très bon jeu multi à force de mises à jour qualitatives…

Ajoutez à cela les excellents chiffres de démarrages de Forza Horizon 5 (déjà plus de 6 millions de joueurs à date), les bonnes ventes au Japon (les Xbox series font mieux en un an que les Xbox One en 7 ans), ainsi que des temps de passage supérieurs à ceux de la One et l’on se dit que Phil Spencer devrait afficher une mine réjouie ce soir lors de la vidéo des 20 ans.

La première Xbox était équipée d’un processeur Pentium III à 733 Mhz, avec 64 Mo de RAM, d’un port Ethernet (!) et d’une carte graphique GeForce 3 signée Nvidia ; 20 ans plus tard, le joueur de salon peut profiter d’une bête de course qu file à 10 tflops. Microsoft est la seule société américaine à être parvenue à s’installer durablement sur le marché de la console. 8 millions de Xbox Series auraient été écoulées à ce jour contre près de 14 millions de PS5 (Sony ayant prévenu de grosses difficultés de production sur le trimestre en cours). Le ratio était de 1 Xbox One pour 3 PS4 vendues lors de la gen précédente.