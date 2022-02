Amazon Prime : le prix augmente de 17% aux États-Unis (bientôt en France ?)

Amazon a annoncé une hausse de prix de l’ordre de 17% pour son abonnement Prime. Celui-ci offre plusieurs services, dont la livraison des commandes sous 24 heures, un accès au service de streaming Prime Video, un accès limité à Amazon Music Prime ou encore un accès prioritaire 30 minutes avant le démarrage officiel des ventes flash éligibles.

Augmentation du prix de 17% pour Amazon Prime

Pour le moment, la hausse de l’abonnement Amazon Prime concerne les États-Unis avec le prix qui passe de 119 dollars à 139 dollars. Pour ce qui est du prix mensuel, on passe de 12,99 dollars à 14,99 dollars. La précédente hausse avait lieu en 2018, où le prix annuel était passé de 99 dollars à 119 dollars. Et quatre ans auparavant, c’était 99 dollars au lieu de 79 dollars.

Naturellement, on peut se demander si la même situation va avoir lieu en France et dans le reste du monde. Actuellement, Amazon Prime en France coûte 49 euros ou bien 5,99 euros par mois. Le commerçant ne dit rien pour l’instant concernant l’international, mais on peut se douter qu’une hausse va arriver un jour ou l’autre.

Des frais qui augmentent

Pourquoi cette augmentation ? Amazon augmente le prix de son abonnement Prime alors qu’il doit faire face à un double défi : des perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement et des contraintes de travail. La société a augmenté les salaires aux États-Unis et a offert de généreuses primes à la signature pour attirer les travailleurs dans un marché du travail tendu. Pour éviter les interruptions de livraison, la société a réacheminé les colis sur des distances plus longues et plus coûteuses pour les acheminer vers des installations disposant d’un personnel suffisant pour les traiter.

Une autre raison est probablement Prime Video. Le service de streaming vidéo représente un coût non négligeable avec les nouveaux films et les nouvelles séries qui arrivent régulièrement. Rien que cette année, Prime Video va diffuser la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du pouvoir et celle-ci a coûté très cher (un budget de 465 millions de dollars pour la première saison).