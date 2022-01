Série Le Seigneur des Anneaux : un premier teaser et le titre dévoilé

La série Le Seigneur des Anneaux se dévoile un peu aujourd’hui avec Amazon Prime Video qui partage un teaser et le titre qui sera The Rings of Power (les anneaux de pouvoir).

Un titre et un teaser pour la série Le Seigneur des Anneaux : The Rings of Power

On sait peu de chose sur le qui, le quoi, le comment et le pourquoi de cette série Prime Video. Au début du développement, le compte Twitter de la série du service de streaming d’Amazon promettait de ramener les téléspectateurs au Second Âge, lorsque l’île de Númenor était encore au-dessus des eaux. Et alors que les spécialisates annonçaient un casting tentaculaire de jeunes acteurs qui apparaîtraient dans la série, un nom s’est fait remarquer : Morfydd Clark va incarner Galadriel, la cheffe elfique de Lothlórien jouée par Cate Blanchett dans la trilogie de Peter Jackson. Amazon a acquis les droits du Seigneur des Anneaux en 2017, mais à part une première image, c’est à peu près tout ce qui a été dit sur la direction que prendrait la série.

Aujourd’hui, la série a un nom avec The Rings of Power et un premier teaser. Celui-ci comprend des images et la voix d’une femme qui déclare : « Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel. Sept pour les seigneurs nains dans leurs salles de pierre. Neuf pour les hommes mortels, condamnés à mourir. Un pour le seigneur des ténèbres sur son sombre trône au pays du Mordor où les ombres reposent ». Au passage, Amazon assure que le vidéo a été réalisée à l’aide d’effets pratiques plutôt que d’images de synthèse.

Une sortie en septembre 2022

Voici le synopsis de Le Seigneur des Anneaux : The Rings of Power :

Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, au royaume insulaire à couper le souffle de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après qu’ils soient partis.

La série fera ses débuts sur Amazon Prime Video le 2 septembre 2022.