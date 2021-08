Série Le Seigneur des anneaux : date de sortie et une première image

La série Le Seigneur des anneaux a maintenant une date de sortie : ce sera le 2 septembre 2022 sur Amazon Prime Video. Le service proposera un nouvel épisode chaque vendredi.

Une date de sortie pour la série Le Seigneur des anneaux

On sait finalement peu de choses sur l’intrigue de la série à ce jour, y compris son titre officiel. Le seul élément connu est le fait qu’elle se déroulera au cours de ce qu’on appelle le Second Age, des milliers d’années avant les événements des livres Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit. La série suit un ensemble de personnages, familiers et nouveaux, qui doivent faire face à la réapparition tant redoutée du mal en Terre du Milieu. On peut aussi souligner le budget colossal : 465 millions de dollars rien que pour la première saison.

« Le voyage commence le 2 septembre 2022 avec la première de notre série originale Le Seigneur des Anneaux sur Prime Video », a déclaré Jennifer Salke, responsable d’Amazon Studios. « Je ne peux pas exprimer assez à quel point nous sommes tous excités d’emmener notre public mondial dans un nouveau voyage épique à travers la Terre du Milieu ! Nos talentueux producteurs, acteurs, équipes de création et de production ont travaillé sans relâche en Nouvelle-Zélande pour donner vie à cette vision indicible et impressionnante ».

Le tournage de la série Le Seigneur des anneaux s’est terminé aujourd’hui même en Nouvelle-Zélande. Le casting comprend Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.