Série Le Seigneur des anneaux : un budget de 465 millions de dollars pour la saison 1

Le budget pour la série Le Seigneur des anneaux sur Amazon va être colossal : 465 millions de dollars pour la première saison. C’est du jamais vu. Le programme va devenir par conséquent la série la plus chère de tous les temps.

Un budget de 465 millions de dollars pour la série Le Seigneur des anneaux

C’est Stuart Nash, le ministre néo-zélandais du Développement économique et du Tourisme, qui a dévoilé cette somme à la presse locale. La série se tourne en Nouvelle-Zélande, d’où sa prise de parole. « Ce que je peux vous dire, c’est qu’Amazon va dépenser environ 650 millions de dollars (néo-zélandais) rien que pour la saison 1 », a-t-il déclaré. Cela fait ainsi 465 millions de dollars américains pour le budget de la série Le Seigneur des anneaux. Le ministre est en tout cas très content : « c’est fantastique, vraiment (…) Ce sera la plus grande série télévisée jamais réalisée ».

Pour donner un autre d’idée, la dernière saison de Game of Thrones a eu un coût d’environ 15 millions de dollars par épisode pour la saison 8, soit un total d’environ 90 millions de dollars pour la saison complète. Chez plus ou moins similaire chez Disney pour la série The Mandalorian, avec un coût autour de 100 millions de dollars pour la première saison. On monte encore d’un cran chez Marvel avec les séries du MCU sur Disney+ qui ont un coût autour de 25 millions de dollars par épisode.

La série coûte plus chère que les trois films… réunis

Et puisque nous sommes dans les comparaisons, parlons du coût des films Le Seigneur des anneaux. Ce fut 281 millions de dollars pour les trois films. En faisant l’ajustement avec l’inflation, c’est 422 millions de dollars. La première saison de la série aura donc un coût supérieur à celui des trois films réunis, avec huit épisodes prévus.

La série Le Seigneur des anneaux sera disponible sur Amazon Prime Video dans le courant de 2021. Il n’y a pas encore de date précise. Le casting comprend notamment Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (Kingdom), Nazanin Boniadi (Counterpart), Ismael Cruz Cordova (The Catch) et Joseph Mawle (Game of Thrones).