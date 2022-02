Bouygues Telecom veut proposer la publicité ciblée sur les petites chaînes TV

La publicité ciblée à la télévision est déjà une réalité sur les grandes chaînes et Bouygues Telecom veut maintenant les proposer sur les petites. Le groupe lance pour cela l’outil TVMotik, en partenariat avec deux spécialistes des technologies publicitaires, Smart et Realytics.

TF1, France Télévisions et M6 ont déjà signé des accords avec les opérateurs, dont Bouygues Telecom, pour proposer de la publicité ciblée à leurs clients quand ils regardent les chaînes de télévision. L’idée avec TVMotik est de s’attaquer à d’autres chaînes plus petites.

L’alliance technologique et commerciale de TVMotik se repose sur :

l’expertise technologique de Bouygues Telecom sur les infrastructures des box

la solution sans proxy de programmation et d’exécution de campagnes TV segmentée développée par Smart, permettant un ad-decisioning informé et contrôlé de tous les emplacements adressables pour la TV linéaire et le catch-up

la plateforme propriétaire Adkymia d’achat programmatique TV de Realytics

« En créant ce consortium 100% français, Bouygues Telecom participe de façon concrète au renforcement des broadcasters français et offre aux annonceurs une alternative de choix », déclare Renan Abgrall, directeur de la Value Factory de Bouygues Telecom. « Nous mettons à leur disposition une couverture d’audience TV plus large, permettant d’imaginer de nombreux scénarii pour leurs futures campagnes », ajoute-t-il.

Reste à convaincre toutes les chaînes. Les régies publicitaires des chaînes avec les plus fortes audiences (TF1, M6, France Télévisions, Canal+ ou Altice) se sont déjà lancées. Ce n’est pas encore le cas de toutes les autres chaînes du paysage audiovisuel français, auxquels les annonceurs ne peuvent aujourd’hui proposer que des spots génériques. Cela signifie qu’il s’agit des mêmes publicités partout en France. Avec la publicité ciblée, il est possible de proposer des réclames selon le profil du spectateur.