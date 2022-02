Google parle de ventes records pour le Pixel 6

Il y a plusieurs problèmes avec les Pixel 6, mais Google assure que les ventes ont représenté un record lors du dernier trimestre de 2021. L’annonce a eu lieu lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du groupe.

Des ventes records pour les Pixel 6 selon Google

« Au quatrième trimestre, nous avons établi un record de ventes trimestrielles pour les Pixel », a déclaré Sundar Pichai, le patron d’Alphabet/Google. « Et ce, en dépit d’un environnement de chaîne d’approvisionnement extrêmement difficile. La réponse de nos clients et de nos partenaires opérateurs au Pixel 6 a été incroyablement positive », a-t-il ajouté.

Google ne communique jamais de chiffres spécifiques sur les ventes de Pixel et cette habitude ne change pas aujourd’hui. Selon le cabinet IDC, le plus grand nombre de ventes de téléphones de Google a été enregistré en 2019, l’année du lancement du Pixel 3a. Google n’a expédié que 7 millions d’appareils pour l’ensemble de l’année. C’est très faible si on compare à des géants comme Samsung et Apple. Ces deux-là vendent dans le monde entier (ce qui n’est pas le cas de Google) avec 200-300 millions de ventes par an. La distribution des Pixel est actuellement la pire qu’elle ait jamais été, le Pixel 6 n’étant disponible que dans neuf pays, et le Pixel 5a n’étant en vente que dans deux pays.