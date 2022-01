Protection des données : la CNIL sanctionne Free Mobile d’une amende de 300 000 euros

Free Mobile commence bien mal cette année 2022. La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) vient en effet de sanctionner l’opérateur français d’une amende de 300 000 euros pour des infractions relatives à la protection des données (en l’occurrence ici les données des abonnés de Free).

Free Mobile : un amende salée de la CNIL pour démarrer l’année 2022

La CNIL formule à l’encontre de Free plusieurs griefs. Le premier concerne des utilisateurs qui s’étaient plaint de ne pas pouvoir s’opposer aux messages de prospection et à l’exploitation de leurs données par Free. Le second reproche porte sur ces fameuses factures d’abonnement résiliés que certains clients continuent pourtant de recevoir. Vient ensuite des accusations de mauvaise gestion des mots de passe utilisateurs non temporaires, mdp transmis en clair par email lors de la souscription à certaines offres de Free Mobile !

Bref, la coupe est pleine pour la CNIL qui a décidé de sévir avec une amende certes salée dans l’absolu…mais qui ne fera pas frémir les comptes de l’entreprise (Free Mobile affiche un CA annuel de plusieurs milliards d’euros).