Le Livre de Boba Fett : un mini-reportage pour la série Star Wars

Un mini-reportage est disponible pour Le Livre de Boba Fett, la nouvelle série dans le monde de Star Wars disponible sur Disney+. « Mini » est le bon terme puisque la vidéo dure moins d’une minute.

Un mini-reportage pour Le Livre de Boba Fett

La vidéo invite à découvrir « Being Boba Fett » (être Boba Fett), un mini-reportage qui offre un regard sur le célèbre personnage et sur ce que son interprète, Temuera Morrison, apporte au rôle du mystérieux chasseur de primes.

Lancée hier sur Disney+, la nouvelle série Le Livre de Boba Fett (révélée juste après le générique de fin du dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian) relate les aventures du légendaire chasseur de primes et du mercenaire Fennec Shand. Après s’être hasardés dans les bas-fonds de la galaxie, tous deux reviennent au milieu des dunes de Tatooine pour y revendiquer le territoire autrefois dirigé par Jabba the Hutt et son syndicat du crime.

Co-produite par John Bartnicki et John Hampian, la série a pour interprètes principales Temuera Morrison et Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy, Colin Wilson, Karen Gilchrist et Carrie Beck en sont les producteurs délégués.

Il y aura sept épisodes au total, avec un nouvel épisode chaque mercredi. Ce ne sera pas la seule série Star Wars, d’autres verront le jour en 2022, dont Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) et Hayden Christensen (Anakin Skywalker/Dark Vador).