The Mandalorian saison 2 : le dernier épisode annonce The Book of Boba Fett, un spin-off Star Wars !

Le dernier épisode de The Mandalorian saison 2 a été diffusé vendredi dernier sur Disney+. Pas de panique, nous ne dirons rien sur cet épisode ni sur les précédents, mais une info a tout de même retenu notre attention. Lors du post-générique de ce dernier, un nouveau Spin-off star Wars a été annoncé : The Book of Boba Fett racontera la suite des aventures du Mandalorien (incarné à l’origine par Temuera Morrison). Ce dernier est de retour sur Tatooine, et il ne sera pas seul pour une fois puisque Fennec Shand (Ming-Na Wen) l’épaulera dans ses nouvelles missions.

Robert Rodriguez – déjà aux commandes du 14ème épisode de The Mandalorian saison 2 – sera en charge de la réalisation de cette série. Quant à John Favreau et Dave Fitoni, ils rempilent en tant que producteurs exécutifs. La production de ce spin-off est déjà bien avancée puisque Disney annonce un lancement sur sa plateforme Disney+ au mois de décembre 2021. On a pas fini de se manger du Star Wars chez Disney…