Le Livre de Boba Fett : Star Wars fait son retour sur Disney+

Ce 29 décembre marque la disponibilité du premier épisode de Le Livre de Boba Fett, la nouvelle série Star Wars sur Disney+. Le service de streaming a mis un accent particulier sur Marvel en 2021 et voilà que 2022 va se tourner un peu plus sur Star Wars.

Le Livre de Boba Fett est maintenant disponible

Révélée juste après le générique de fin du dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, la nouvelle série Le Livre de Boba Fett relate les aventures du légendaire chasseur de primes et du mercenaire Fennec Shand. Après s’être hasardés dans les bas-fonds de la galaxie, tous deux reviennent au milieu des dunes de Tatooine pour y revendiquer le territoire autrefois dirigé par Jabba the Hutt et son syndicat du crime.

Temuera Morrison campe le rôle principal. Nous l’avons vu pour la première fois dans Star Wars Épisode II : L’Attaque des clones. Il est rejoint par Ming-Na Wen. La série est créée par Jon Favreau, qui est aussi l’un des producteurs.

Il s’agit d’une mini-série. Il faut comprendre par là qu’il y aura une seule saison. Il y aura sept épisodes au total, avec le premier qui est disponible aujourd’hui. Les autres arriveront chaque mercredi. Le Livre de Boba Fett se terminera sur Disney+ le 9 février prochain.

Comme dit précédemment, 2022 va être une année très Star Wars sur Disney+. Il y aura plusieurs contenus, dont la série Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) et Hayden Christensen (Anakin Skywalker/Dark Vador). Nous avons récemment eu le droit à un teaser.