Série Obi-Wan Kenobi : une première vidéo et des concept arts

Le Disney+ Day fut l’occasion de découvrir (un peu) la série Obi-Wan Kenobi. Il n’y a malheureusement pas eu de bande-annonce, mais nous avons le droit à une vidéo qui se veut être un aperçu des coulisses avec notamment Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) et Deborah Chow (la réalisatrice).

Voici ce qu’indique le site de Disney+ comme description pour la série :

Un aperçu des coulisses de la mini-série « Obi-Wan Kenobi » mettant en vedette Ewan McGregor en tant que maître Jedi emblématique. L’histoire commence 10 ans après les événements dramatiques de « Star Wars: La Revanche des Sith » où Kenobi a fait face à sa plus grande défaite, la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, devenu le méchant Seigneur Sith Dark Vador. Sur Disney+ en 2022.