PlayStation Plus janvier 2022 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Après les jeux Xbox, place maintenant aux jeux qui seront offerts en janvier 2022 avec le PlayStation Plus. Pour rappel, le PlayStation Plus permet de jouer en ligne, avoir des réductions sur le PlayStation Plus et ses sauvegardes dans le cloud.

Les jeux offerts avec le PlayStation Plus en janvier 2022

Le premier jeu offert en janvier 2022 avec le PlayStation Plus est Deep Rock Galactic (PS4/PS5). Un jeu d’action en coopération situé dans un univers de science-fiction. Vous incarnez une troupe de nains de l’espace qui n’a pas du tout envie de se laisser faire. Terrassez vos ennemis dans des niveaux générés procéduralement, et ce, de la meilleure des manières : en détruisant tout sur votre passage.

En deuxième jeu, on retrouve DiRT 5 (PS4/PS5). DiRT 5 est le titre le plus ambitieux à ce jour dans la franchise hors piste de Codemasters. Avec une foule de nouvelles fonctionnalités et une action à couper le souffle, DiRT 5 vous offre des courses épiques, une personnalisation à toute épreuve et un style inimitable.

Enfin, le troisième jeu offert et Persona 5 Strikers (PS4). C’est un spin-off de la saga Persona. Retrouvez Joker et sa bande, espérant profiter au maximum de leurs vacances d’été. Mais bien sûr, rien ne se passe comme prévu.

Les trois jeux offerts avec le PlayStation Plus seront disponibles à compter du 4 janvier. Ils seront directement à réclamer depuis le PlayStation Store.