Xbox Games With Gold : les jeux offerts en janvier 2022

Microsoft lève le voir sur les jeux qui seront offerts en janvier 2022 avec son programme Xbox Games With Gold. Cela concerne les personnes qui ont un abonnement pour jouer en ligne.

Les jeux Xbox offerts en janvier 2022

Le premier jeu Xbox offert est Neurovoider (du 1er au 31 janvier 2022). Dans un monde cybernétique rythmé par la bande-originale de Dan Terminus, affrontez des hordes de robots en utilisant des combinaisons infinies d’armes nucléaires. Jouez en coopération jusqu’à 4 ou semez la destruction en solo dans cet hybride entre hack’n’slash et twin-stick shooter.

Le deuxième jeu offert est Aground (du 16 janvier au 15 février). Pour que l’humanité survive et atteigne les étoiles, vous devrez confectionner et construire. Que vous débloquiez de nouvelles technologies, que vous éleviez des dragons ou que vous partiez dans l’espace, vous découvrirez que votre imagination est la seule limite. Récupérez ce qui a été perdu et reconstruisez tout !

En troisième jeu Xbox offert, on retrouve Radiant Silvergun (du 1er au 15 janvier). Restauré par Treasure, Radiant Silvergun, le shoot’em up vertical légendaire, revient avec la jouabilité qui a fait la renommée de la version originale en arcade, rehaussée d’un mode secret « à la Ikaruga ».

Enfin, le quatrième titre est Space Invaders Infinity Gene (du 16 au 31 janvier). Le titre qui a défini le jeu vidéo pour de nombreuses générations revient avec un système inédit. Profitez de 143 niveaux qui évolueront au fil de vos parties et débloquez de nouveaux stages, des bonus et des fonctionnalités inédites.

Tous les jeux Xbox pourront être réclamés aux dates indiquées ci-dessus.